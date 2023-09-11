Восемь светофоров модернизировали в Московской области за неделю

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья перенастроили и модернизировали восемь светофорных объектов, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.

В ведомстве уточнили, что в Лобне изменили режим работы четырех светофоров, синхронизировав и приведя режим к общему времени. Кроме того, на трех объектах в Богородском округе, Воскресенске и Чехове увеличили время проезда. В Мытищах на светофоре на дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково установили адаптивное оборудование. Оно дает возможность удаленного управления, перенастройки, корректировки работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».