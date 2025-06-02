В финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли 300 участников, включая восемь жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Им предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.

«Конкурс дает больше, чем победу — экспертную поддержку федерального уровня, возможность выйти на грантовое финансирование и, главное, уверенность: их инициативы нужны России. Уже 7 июня стартуют защиты — первый шаг к реализации проектов», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В общей сложности заявки на участие подали более 74 тыс. человек из всех регионов России, их работы оценивали 3 тыс. квалифицированных экспертов. От Подмосковья в финал прошли восемь участников. Так, например, Евгений Кущевой, магистр и главный специалист по закупкам, качеству и стандартизации в АО «Международный центр по обогащению урана», представил проект «Книга Памяти — „Наш Бессмертный полк“» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Студентка профессионального колледжа «Московия» Дарья Сионская представила проект «Подвиг курсантов: по стопам истории» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков отметил, что защита проектов в этот раз пройдет в онлайн-формате, чтобы все финалисты могли присоединиться к участию. Посмотреть запись проведения защиты можно будет в социальных сетях конкурса.

Отметим, что конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.