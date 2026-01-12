Восемь верных стражей: собаки согрели и защитили упавшего хозяина в Щелкове

Необычный инцидент, продемонстрировавший преданность домашних животных, произошел на улице Заречной в Щелкове. Как сообщает REGIONS , местный житель, выгуливавший сразу восемь собак, поскользнулся и упал. Его питомцы не позволяли подойти людям ни на шаг, чтобы помочь.

Мужчина после жесткого падения хоть и оставался в сознании, но самостоятельно подняться не мог. Ситуацию усугубляли погодные условия и ограниченная подвижность. В этом время все восемь собак, вместо того чтобы разбежаться, образовали вокруг хозяина плотное кольцо. Таким образом они выполняли две практические задачи: согревали человека собственным теплом, снижая риск переохлаждения, и блокировали доступ незнакомцев, обеспечивая безопасность до прибытия квалифицированной помощи.

Инициативу проявили очевидцы происшествия. Через систему-112 они оперативно вызвали бригады скорой медицинской помощи и наряд полиции. Медики, оценив ситуацию, запросили поддержку спасателей. Профессионалы аварийно-спасательной службы МЧС России прибыли на место и мягко, без применения силы, отвели животных в сторону. Это позволило освободить пространство для безопасной эвакуации пострадавшего.

Спасатели аккуратно перенесли мужчину до машины скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение для обследования.

