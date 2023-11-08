Восемьсот дефектов в работе уличного освещения устранили в Подмосковье с начала осени
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала этой осени ответственные организации устранили 800 дефектов в работе уличного освещения в Подмосковье. Об этом сообщили в областном ГУСТ.
Наибольшее число замечаний удалось устранить в Пушкино, Серпухове и Коломне.
«Безусловно, важно, чтобы подобные недочеты специалисты устраняли в максимально короткие сроки, обеспечивая безопасное передвижение как детям, так и взрослым», — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.
По словам министра, в маршруты инспектирования входят также адреса, которые просили проверить местные жители. Граждане могут сообщить о недостатках в работе освещения в территориальные отделы ведомства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.