Восьмиметровые волны ожидаются на Черном море до понедельника
Фото: [©Артур Лебедев/РИА Новости]
До понедельника, 27 ноября, на Черноморском побережье ожидаются высокие волны. Об этом пишет РИА Новости.
Издание уточняет, что высота волн может составить до восьми метров. Все это может ударить сразу по нескольким населенным пунктам на побережье Черного моря – Геленджику, Туапсе и району, Новороссийску, Анапе.
При этом высота волн в Азовском море достигнет трех метров. Ранее мы сообщали о том, что понедельник, 27 ноября, в Крыму будет нерабочим днем из-за шторма.