Восьмиметровые волны ожидаются на Черном море до понедельника

До понедельника, 27 ноября, на Черноморском побережье ожидаются высокие волны. Об этом пишет РИА Новости .

Издание уточняет, что высота волн может составить до восьми метров. Все это может ударить сразу по нескольким населенным пунктам на побережье Черного моря – Геленджику, Туапсе и району, Новороссийску, Анапе.

При этом высота волн в Азовском море достигнет трех метров. Ранее мы сообщали о том, что понедельник, 27 ноября, в Крыму будет нерабочим днем из-за шторма.