Восьмой фигурант дела о теракте Касимов сдавал главарю террористов квартиру

Источник RT сообщает, что бизнесмен Алишер Касимов сдавал квартиру одному из участников теракта в подмосковном «Крокусе». Сам он утверждает, что не был в курсе намерений съемщика.

В суде требуют арестовать 32-летнего повара и бизнесмена Алишера Касимова, который владеет кафе в Красногорске. Именно он сдавал квартиру главарю банды террористов, которые жестоко расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл». Сам мужчина и его родственники заявили, что Касимов невиновен. Во время заседания близкие фигуранта громко рыдали.

По предварительным данным, Касимов сдавал квартиру предполагаемому главарю банды террористов в Путилково. Речь про Шамсидина Фаридуни. Жилье он нашел 4 марта после возвращения из Турции в Россию.

Напомним, что 25 марта суд отправил под арест семерых фигурантов дела о нападении и убийстве на людей в Красногорске. В списке четыре возможных исполнителей теракта. Среди них — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Есть еще трое предварительно установленных пособников: Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы. Диловар Исломов владел белым автомобилем Renault, на котором пытались скрыться стрелки.

Ранее появилась версия, что заказчиками теракта в России могла быть Великобритания.