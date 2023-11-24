Восьмой спецрейс МЧС вывез эвакуированных из сектора Газа в Россию

Вечером 24 ноября очередной самолет МЧС поднялся в воздух с эвакуированными из сектора Газа людьми на борту. Об этом сообщает канал МЧС России .

В середине дня в египетский аэропорт двинулись колонны автобусов, которые вывезли больше 100 граждан России вместе с их семьями. По пути в Каир людей сопровождали сотрудники ведомства и врачи. Всем, кому нужна была помощь, ее оказали.

В 18.34 из аэропорта в Каире в воздух поднялся самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России. На борту находились больше 100 эвакуированных россиян. Сообщается, что это уже восьмой полет спецрейса в Москву с эвакуированными из сектора Газа пассажирами.