Воспаление и потеря зубов: стоматолог объяснила, почему нельзя экономить на профессиональной гигиене полости рта

Не все пациенты стоматологических клиник знают, как на самом деле необходимо чистить зубы. Однако, в некоторых случаях, избавиться от появившихся проблем, даже с учетом соблюдения всех рекомендаций, невозможно.

Врач-стоматолог частной клиники Диана Левчук рассказала, почему нельзя экономить на профессиональной гигиене полости рта и как часто необходимо проходить данную процедуру.

«Не стоит экономить на процедуре профессиональной гигиены, потому что появляющиеся бактерии, которые находятся в налете, по итогу приводят к серьезным заболеваниям. Например, пародонтит, который, к слову, не лечится», — заявила Левчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пародонтит, по словам собеседницы, может привести к потере зубов, а наиболее встречающаяся причина появления заболевания — недостаточная гигиена.

«Болезнетворные бактерии могут проникнуть в десны и вызвать воспаление. Далее они попадают в костную ткань и разрушают лунку, которая удерживает зуб. Поэтому хотя бы раз в полгода все же стоит посетить специалиста», — пояснила врач.

О том, как можно сэкономить при лечении зубов читайте здесь.