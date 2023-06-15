Воспаления и боли: разбираемся, почему после 30 лет нельзя игнорировать ортопедические заболевания

Ортопедические заболевания могут появиться и в подростковом возрасте, но чаще всего это проблема взрослых людей. Любое воспаление суставов или даже легкая травма может привести к такому заболеванию, особенно если вам больше 30 лет.

Артроз – это дегенеративное заболевание суставов, при котором стирается хрящ, что приводит к повреждениям костей. Люди с таким диагнозом страдают от периодической боли, а в некоторых случаях оно и вовсе может ограничить движение человека.

«Спондилез встречается чуть реже. Это заболевание позвоночника, которое характеризуется дегенерацией межпозвоночных дисков и ростом костной ткани. Без болей в спине не обойтись, поэтому при первых симптомах лучше бежать к врачу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

Остеопороз уменьшает плотность костей и делает человека крайне эластичным. То есть риск переломов автоматически возрастает. Такое заболевание обычно описывают как «ломающее».

Ревматоидный артрит особенно опасен после 30 лет. Суставы могут воспалиться, например, вследствие перепадов температуры и повредить соединительную ткань. Это заболевание ограничивает человека в движении и деформирует суставы.

«Тендинит – очень неприятное заболевание, которое характеризуется воспалением сухожилий. От этого чаще всего страдают спортсмены. Ближе к 40 годам тендинит может появиться у тех, кто периодически получал вывихи и растяжения», – уточняет эксперт.

Риск развития всех этих заболеваний может быть уменьшен, если соблюдать здоровый образ жизни, включая умеренные физические упражнения, правильное питание, отказ от курения и алкоголя. Также важно регулярно проходить медицинские обследования и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

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