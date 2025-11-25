Воспитанник детдома с умственным расстройством избил годовалых малышей в Якутске

В Якутске трое годовалых воспитанников Республиканского центра содействия семейному воспитанию попали в больницу с серьезными травмами, передает портал Sakhaday.

Медики зафиксировали у пострадавших детей переломы костей черепа различной степени тяжести.

По предварительной информации, малыши получили травмы в результате агрессивных действий другого воспитанника детского дома, который сбросил их с кровати. Известно, что несовершеннолетний имеет умственное расстройство, которое могло повлиять на его поступок.

Прокуратура Республики Саха организовала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить организацию безопасности в детском учреждении, условия содержания воспитанников и качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей.

Особое внимание ведомство уделит вопросу обеспечения раздельного содержания детей с различными поведенческими особенностями и психическими заболеваниями.

