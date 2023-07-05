Воспитанники двух детских садов в Солнечногорске смогут снова посещать их уже в новом учебном году
Фото: [Пресс-служба администрации Солнечногорска]
Работы по капитальному ремонту продолжаются в дошкольных учреждениях №32 и №35 в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что глава округа Константин Михальков посетил объекты и проверил ход работ.
«По детскому саду №32 подрядчик идет в графике, по 35-му есть небольшое, но контролируемое отставание, которое в течение двух недель строителям предстоит нагнать», — прокомментировал ситуацию глава Константин Михальков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 60 школ региона откроются после капремонта к 1 сентября.