Воспитанников детсада в Волоколамске неожиданно облачили в скафандры

В Клишинской библиотеке Волоколамского округа произошло событие, достойное космических масштабов. В преддверии 65-летия полета Юрия Гагарина библиотекарь вместе с воспитателями детского сада организовала для малышей праздник, отправив их на «орбиту дружбы». Как уточняет REGIONS , мероприятие стало частью всероссийской акции «Космос в кадре», приуроченной к Неделе космоса-2026.

Юные покорители Вселенной с восторгом примерили скафандры (пусть и игровые, но от этого не менее важные) и отправились на тренировочную базу. Как отметили организаторы, перед полетом к звездам даже самым юным кандидатам нужно пройти серьезную подготовку. Воспитатели рассказали детям о том, как важны сила, ловкость и выносливость, чтобы выдержать перегрузки и успешно выполнить миссию на орбите.

Зарядка началась с разминки под космическую музыку. Ребята выполняли специальные упражнения: «невесомость» — плавные подъемы рук и ног с удержанием равновесия, «перегрузка» — сжимание кулачков и напряжение мышц перед стартом, «сборка ракеты» — командные задания на координацию, а также веселые «прыжки на Луну» (ведь гравитация на спутнике Земли намного меньше). Каждое упражнение сопровождалось рассказами о звездах, планетах и героях космоса.

В ходе тематических эстафет будущие космонавты строили межгалактические корабли и преодолевали «тернии на пути к звездам». Завершилось все танцами и песнями, которые создали атмосферу настоящего праздника. В конце тренировки каждый ребенок получил «удостоверение юного космонавта».

Такие мероприятия, по мнению организаторов, не только укрепляют здоровье и развивают физические навыки, но и пробуждают у малышей интерес к науке и мечтам. Возможно, среди этих ребят уже сегодня есть те, кто в будущем действительно полетит к далеким планетам.

