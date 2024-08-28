Представительница подмосковной воспитательной колонии одержала победу в творческом конкурсе

Воспитанница Можайской воспитательной колонии одержала победу в XXII конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы», который проводит Управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России среди осужденных, обучающихся в общеобразовательных организациях территориальных органов ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На втором и третьем месте соответственно оказались учащиеся СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю и Волгоградской области. Конкурс проводился в два этапа. В финале было представлено 11 творческих работ. Их оценивала комиссия, в составе которой были представители УВСПР ФСИН России, Научно-исследовательского института ФСИН России и общеобразовательных школ. Воспитанница Можайской ВК представила работу, посвященную семье и семейным ценностям на Руси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».