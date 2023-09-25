Воспитатель Екатерина Загорулько приобрела квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»

Екатерина Загорулько рассказала, что изначально ее семья приехала в Москву из ЛНР, потому что там предложили работу мужу. Однако в столице не было необходимых условий для устройства на работу и малышей в детский сад, поэтому они переехали в Подольск.

«Для нашей семьи получить собственное жилье — это настоящее чудо. Я не знала, что в нынешнее время есть такие меры поддержки. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что есть такая замечательная, уникальная программа, которая дает возможность приобрести свое собственное жилье», - отметила Загорулько.

Отмечается, что о конкурсе жительница узнала за три недели до окончания подачи заявок. Результат узнала в мае, а в июне ей уже вручили сертификат. С сентября семья переехала в новую квартиру и теперь постепенно обживается: в новый дом уже заказали большой стол, чтобы приглашать гостей, диван и другую мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» рассказал о мерах поддержки учителей в области.