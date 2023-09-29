Воспитатель из Раменского смогла купить квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Программа «Социальная ипотека» в Подмосковье помогла воспитателю реализовать мечту о собственном жилье. Бармышева Анастасия стала счастливым обладателем квартиры в Раменском городском округе. об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что за период работы в МОУ Клишевская СОШ № 12 она получила несколько наград на всероссийском и муниципальных уровнях. Рна также подчеркнула, что до этого мечтала о собственном жилье, однако понимала, что обычную ипотеку не потянула бы.

После вручения сертификата на покупку квартиры, семья месяц подбирала подходящее жилье. Рассматривали те варианты, которые находятся ближе к школе, а также район недалеко от центра. В итоге Анастасия приобрела просторную двухкомнатную квартиру, в которой уже делает ремонт.

«Я очень счастлива, что получила сертификат. На церемонии во время вручения даже навернулись слезы радости. Эмоции переполняли, хотелось сразу поделиться со всеми этой новостью. Жду не дождусь окончательного переезда», — рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День воспитателя выразил благодарность дошкольным работникам региона за их труд.