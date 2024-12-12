Воспитательница в Находке забыла трехлетнюю девочку на улице после прогулки

Как проинформировала пресс-служба прокуратуры Приморского края, инцидент произошел в минувшую среду, 11 декабря, в городе Находка. Там воспитательница одного из местных детских садов забыла на улице трехлетнюю девочку.

Сообщается, что женщина после прогулки завела всех детей из группы в здание садика, забыв почему-то одну из воспитанниц. Девочка осталась одна на улице и стояла там около получаса, пока за ней не вернулись работники дошкольного заведения.

«Воспитатель МБДОУ „ЦРР — детский сад № 42“ города Находка, которая оставила на улице после прогулки воспитанницу учреждения, уволена. Заведующей детским садом объявлен выговор», — приводится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, утром в четверг, 12 декабря, ребенка осмотрели медики на предмет охлаждения организма. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает. По факту произошедшего прокуратурой инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после избиения школьницы ровесницами в Котельниках.