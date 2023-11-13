«Воспитывалась в агрессивной среде»: психолог раскрыл истинные причины кровавой потасовки между супругами в Подмосковье

Кровавая драма разыгралась в обычной семье из подмосковного Пущина и стала достоянием СМИ. Мужчина решил прогуляться с сыном, а заодно и навестить своего друга. Однако его супруга идею не поддержала, обвинив благоверного в безудержном пьянстве.

По данным SHOT, когда у женщины закончились аргументы, она попыталась спрыгнуть с балкона, но ее остановил муж. Тогда супруга пошла на крайние меры — трижды пырнула себя ножом в живот. Как удалось выяснить журналистам, женщину с проникающими ранениями брюшной стенки увезла скорая помощь, которую вызвал муж.

Манипуляция в данном случае приняла невероятно жестокую и опасную форму. Психолог Сергей Костеренко рассказал, почему женщина так поступила. По его словам, корень проблемы кроется еще в детстве.

«Мужчина пьет в семье не просто так. Мужчина пьет в семье именно рядом с конкретной женщиной. Дело в самом характере женщины. Неуважение мужчин в целом, неумение выстраивать отношения — результат ошибок воспитания в детстве. Как правило, женщина, рядом с которой мужчина пьет, сама не получила примера гармоничных отношений родителей», — рассказал Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог продолжил, что для этой женщины типичной моделью взаимодействия является манипуляция — навык, приобретенный ею еще в детстве, скорее всего, неблагополучном.

«Возможно, у нее честно и открыто не получалось договориться с родителями, и ребенок научился манипулировать. Судя по тому, что манипуляция смертью у нее является нормой, допустимой в банальной бытовой ситуации, можно только предположить, насколько агрессивной была среда, в которой воспитывалась эта женщина в детстве», — добавил эксперт.

По его мнению, у женщины явные психологические проблемы.

«Люди порой годами и даже десятилетиями живут в созависимых, токсичных отношениях. Это всегда парная игра. Достаточно одному в паре психологически поработать над изменением характера, парная игра рассыпается», — пояснил психолог.

Костеренко убежден, что принудительное психиатрическое лечение может лишь подавить активность недугов женщины.

«Реальное излечение возможно только благодаря психологической работе по исправлению характера и исцелению детских психотравм», — заключил собеседник издания.

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