Восстановить справедливость: выяснилось, зачем нужна новая система оплаты труда медиков

В 2025 году в России введут новую систему оплаты труда медиков. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС , добавив, что в пилотном режиме в некоторых регионах этот метод уже тестируется.

Как рассказала юрист Алла Георгиева, предлагаемый метод означает введение для медицинского персонала квалифицированных разрядов и соответствующие им тарифные коэффициенты.

«В каждом регионе они будут свои. С помощью них и будет устанавливаться заработная плата работника. В любом случае, изменения системы оплаты увеличат доходы медиков. «Пилотный режим», думаю, означает скорее безопасный и действенный метод реализации нововведений», — разъяснила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, такая инициатива поможет восстановить справедливость внутри медицинского сообщества.

«Фактически, доходы медиков в одном квалифицированном разряде с одинаковыми коэффициентами будут примерно равны, чего на сегодняшний день не наблюдается», — уточнила Георгиева.

Ранее мы уже сообщали, что в России введут новую систему оплаты труда медиков.