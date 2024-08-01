Восстановленный Россией вокзал в Мариуполе показали на видео

Мариупольский вокзал преобразился после освобождения города. Военкор RT Александр Яремчук показал, как здание выглядело до и после перехода под контроль РФ.

Здание вокзала в Мариуполе после ожесточенных обстрелов ВСУ было полностью выгоревшим и практически разрушенным. Остались лишь основные конструкции, но окна, двери и некоторые пролеты смело полностью.

Черное и непригодное для пользования здание недавно восстановили: покрыли белыми панелями, новыми входами, панорамными окнами, провели заново системы ИВС и наполнили современным оборудованием. После этого объект официально заработал.

Напомним, что в исторической части Мариуполя восстановительные работы идут с февраля. В процессе обновление Азовского морского института.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал в Мариуполе открылся после восстановления