Восстановленный собор Нотр-Дам оборудуют особыми средствами защиты от пожара

Во Франции пострадавший от пожара собор Нотр-Дам после восстановления решили оборудовать особыми системами пожаротушения. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал главный реконструктор собора Филипп Жост, при восстановлении были приняты все меры, чтобы в будущем всячески защитить здание от огня. В новом Нотр-Даме будет создана уникальная система индикаторов задымления на верхних уровнях, способная предотвратить любой пожар. Стоимость противопожарной системы составляет около двух миллионов евро. Для тушения пожаров будет предусмотрено 625 кубометров воды в специальном резервуаре.

Также Жост сообщил, что после восстановления Нотр-Дам сможет принимать в год на два миллиона посетителей больше, чем до серьезного пожара в 2019 года. Он назвал точную цифру – 14 миллионов человек.