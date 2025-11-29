«Вот это другое дело»: колонны машин рассыпались за минуты на трассе М-2

Вечером 28 ноября для движения открыли обновленный мост имени Подольских курсантов через реку Оку на трассе М-2 под Серпуховом. Объект ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, передает МК .

Мост, построенный в 1960-е годы, не соответствовал действующим требованиям по пропускной способности и грузоподъемности. На время капитальных работ движение было полностью прекращено, а транспорт перенаправлен на левую часть сооружения по трем полосам, включая одну реверсивную. Об этом сообщили представители подрядных служб.

По словам водителей, уже в первые часы после открытия проезд по направлению к Туле, Орлу, Курску и Белгороду стал значительно быстрее. Участники дорожного движения отметили отсутствие заторов и улучшенное состояние покрытия, рассказал водитель Андрей.

Руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков 28 ноября осмотрел объект и одобрил открытие движения. В тот же день вечером мост начал работу в полном режиме, сообщили в агентстве.

