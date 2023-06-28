«Вот это у него огород был»: мужчину могут посадить на 20 лет за коноплю на подоконнике

Таможенники нашли наркоферму в Твери. На нее навела посылка с гашишным маслом из Испании, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Нарушители пытались провезти запрещенные вещества в пластиковых банках среди коробок со сладостями. При получении посылки задержали 28-летнего россиянина. В его квартире провели обыски и обнаружили комнату, в которой он выращивал растения, содержащие биологически активные психотропные вещества.

В отношении «фермера» возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Вот это у него огород был. Выращивал на подоконнике всякое незаконное»; «Фермерский стартап с большими рисками»; «Эти наркоманы тащат в страну вещества, которые губят других граждан. Пусть уж лучше за границей травятся. Что ж в Испании ферму такую не создал?»; «Хоть бы цветы свои поливал — засохли ведь все. Хотя чего от наркомана можно ожидать», — прокомментировали ситуацию россияне.

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