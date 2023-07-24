«Вот и детство прошло»: знаменитая экоактивистка чуть не попала в тюрьму

Сегодня шведская экологическая активистка Грета Тунберг предстала перед судом из-за нарушения правил поведения при проведении демонстрации в Мальме, сообщают Западные СМИ. Ей грозил срок до полугода тюремного заключения.

Как следует из обвинительного заключения, Грета Тунберг 19 июня приняла участие в демонстрации, которая помешала движению автомобилей. Митингующие также отказались повиноваться правоохранителям, которые требовали освободить путь для транспорта.

Напомним, что акция, из-за которой активистка оказалась в зале суда, являлась выражением протеста против использования ископаемого топлива.

По итогам процесса Тунберг выплатит штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон или 150% штрафа за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации.

«Больных не арестовывают — их принудительно лечат»; «Отправьте ее к психиатру! Пусть полечат! Совсем, конечно, здоровой не станет, но будет тихой и бросит бегать по митингам и демонстрациям»; «Вот и детство прошло, а ее надо в Европарламент, разбавить остальных умалишенных стариков и старух», — посмеялись россияне в Сети.

Других же пользователей интернета заинтересовала денежная сторона вопроса.

«Дура-не дура, а уже долларовая миллионерша. Родители быстро смекнули, как воспользоваться ситуацией. Сейчас даже если бы посидела немного, то денег у нее не убавилось бы», — высказалась Анна Т.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала ЛГБТ-активиста за финансовую поддержку ВСУ.