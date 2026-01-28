«Вот тебе за двойку»: ученик сломал учительнице лицевую кость, играя в снежки

Во Франции произошел вопиющий случай агрессии в школе: пятиклассник нанес удар учительнице, в результате чего у нее оказалась сломана лицевая кость. Инцидент произошел после замечания педагога о том, что школьник бросал снежки в других детей. Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщает Le Figaro, инцидент произошел 9 января в коммуне Баратье (департамент Верхние Альпы), но стал достоянием общественности только сейчас. Учительница попыталась успокоить мальчика, которого отчитывала коллега за метание снежков, и получила сильный удар в лицо. Педагог до сих пор находится на больничном.

Выяснилось, что ученик перевелся в эту школу лишь прошлой осенью, будучи отчисленным из учебного заведения в Эмбруне после серии нападений. После инцидента он был временно отстранен от занятий и вернулся в школу 19 января. Родители других учащихся обвиняют руководство в сокрытии информации и отсутствии прозрачности. Мэр осудила внимание прессы к этому делу и отказалась комментировать ситуацию дальше.

Ранее сообщалось о том, что запрет соцсетей для детей негативно влияет на психику ребенка.