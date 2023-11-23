Вован и Лексус позвонили и разыграли певца Шарлота, назвавшись Зеленским
Фото: [Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга]
Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали в своем аккаунте в соцсетях о своим очередном розыгрыше.
Со слов пранкеров, на этот раз в их прицел попал критиковавший СВО российский хулиган-исполнитель Эдуард Шарлот, которому Вован и Лексус набрали, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщается, Шарлот не заметил подвоха. Мало того, был несказанно образован таким вниманием к своей персоне украинского президента. В ходе беседы с мнимым Зеленским певец скандировал русофобскую речевку и даже исполнил гимн Украины.
Ранее сообщалось, что приехавшего в Россию певца Шарлота суд в Санкт-Петербурге отправил на 13 суток под арест за хулиганство.