Вован и Лексус позвонили и разыграли певца Шарлота, назвавшись Зеленским

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) рассказали в своем аккаунте в соцсетях о своим очередном розыгрыше.

Со слов пранкеров, на этот раз в их прицел попал критиковавший СВО российский хулиган-исполнитель Эдуард Шарлот, которому Вован и Лексус набрали, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщается, Шарлот не заметил подвоха. Мало того, был несказанно образован таким вниманием к своей персоне украинского президента. В ходе беседы с мнимым Зеленским певец скандировал русофобскую речевку и даже исполнил гимн Украины.

Ранее сообщалось, что приехавшего в Россию певца Шарлота суд в Санкт-Петербурге отправил на 13 суток под арест за хулиганство.