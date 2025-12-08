«Вовлеченность обоих родителей»: Путин предложил поддержать ответственных отцов

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин заявил о необходимости развития мер поддержки не только материнства, но и ответственного отцовства, подчеркнув важность участия обоих родителей в жизни семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Совете по стратегическому развитию, президент указал, что основа семьи — это взаимное уважение и совместное воспитание детей. Поэтому, по его мнению, поддержка должна быть комплексной.

Путин пояснил, что новая инициатива призвана мотивировать мужчин активнее включаться в домашние дела и процесс воспитания, больше времени уделять детям, а также ответственнее подходить к вопросам здоровья. Глава государства прямо связал вовлеченность отцов с репродуктивными планами семьи и демографическим благополучием страны.

Это заявление продолжает логику последних лет, когда государственная семейная политика постепенно смещается от поддержки исключительно матери к поощрению родительского тандема. Возможно, что конкретные меры коснутся сфер трудового законодательства, социальных выплат и пропаганды здорового образа жизни. Фактически, речь идет о создании нового социального статуса — ответственного отца, который поощряется на государственном уровне.

