Вовремя отключать стояк: стало известно, как россиянам сэкономить на воде

Душ раз в неделю и активное использование «лайфхаков» из интернета не спасет россиян от больших чеков за воду. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

По словам эксперта, некоторые способы экономии денег, найденные гражданами в интернете, могут быть даже незаконными. Например, установка приборов для отмотки показаний карается по КоАП РФ штрафом в 10-15 тысяч рублей, а по УК РФ — штрафом до 300 тысяч рублей или 80 тысяч рублей и двумя годами тюрьмы.

Спасаться рационализмом

Солодкий назвал легальные способы сэкономить на воде. Он посоветовал на время планового отключения горячей воды отключать ее стояк, чтобы счетчик случайно не «накрутил» лишнего.

А если в квитанцию все-таки включат неправомерно начисленную сумму за водоснабжение, то эксперт порекомендовал написать заявление о перерасчете и передать его в управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК или в ресурсоснабжающую организацию.

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Менять привычки

Еще один способ сэкономить, продолжил Солодкий, зависит от силы воли каждого человека. По словам эксперта, для сохранения денег житель должен изменить свои привычки: отключать воду, если она не нужна, стирать только при полной загрузке машины и принимать душ вместо ванной.

Сэкономить, заключил Солодкий, помогут и аэраторы — при установке на кран они разбивают струю воды пузырьками воздуха и позволяют обходиться значительно меньшим напором.

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