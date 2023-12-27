ВОЗ оценила состояние системы здравоохранения в секторе Газа

По данным организации, на сегодняшний день в Газе работают только 13 больниц, при этом они функционируют лишь частично, а не в полном объеме. Также сообщается, что еще две больницы почти не работают. ВОЗ сообщает, что на данный момент 21 медицинское учреждение не работает совсем.

Конфликт на Ближнем Востоке длится с 7 октября. С тех пор страны не раз призывали Израиль и Палестину сесть за стол переговоров. На данный момент в Газе парализованы многие сферы инфраструктуры.