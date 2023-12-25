ВОЗ: в Газе конвой с продуктами и водой разграбили по пути в больницы

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X, инцидент произошел еще 23 декабря на севере сектора Газа.

Отмечается, что гуманитарный конвой, везший в две больницы палестинского анклава разграбили местные жители. В ВОЗ констатировали, уровень отчаяния и голода в секторе Газа приобрел катастрофические масштабы.

«Продукты питания и вода, доставленные в две больницы на севере Газы 23 декабря, были насильственно отобраны людьми, отчаянно нуждавшимися в еде», - заявил представитель ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари.

Представитель организации добавил, что порядка 2,2 млн жителей палестинского анклава поставлены на грань выживания, близкого к геноциду.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».