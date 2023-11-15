ВОЗ: военное вторжение Израиля в больницу в городе Газа неприемлемо

Всемирная организация здравоохранения высказалась о военном вторжении Израиля в больницу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

15 ноября армия Израиля взорвала склад медикаментов в больничном комплексе «Аш-Шифа». Также уничтожению подверглось медицинское оборудование больницы.

Ситуацию не оставил без внимания глава Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с жесткой критикой действий армии Израиля, заявив, что действия солдат в медицинском учреждении недопустимы. По его словам, пациенты больницы и сотрудники учреждения должны быть неприкасаемы. Он подчеркнул, что медицинский комплекс не может и не должен становиться местом для сражений.