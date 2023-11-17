ВОЗ: возникает вопрос полезности ООН, если она не может остановить конфликт в Газе

Гебрейесус отметил, что ООН создавалась для поддержки мира во всем мире, но уже больше месяца не может остановить кровопролития в секторе Газа. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке выглядит как испытание для ООН и ее членов. Он обратился к членам организации и спросил, для чего она существует, если ее участники не могут остановить конфликт сейчас.

Также Тедрос добавил, что разговоров и резолюций недостаточно, чтобы разрешить проблемную ситуацию на Ближнем Востоке. Он призвал членов ООН, как можно скорее обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи населению Газы.