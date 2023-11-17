ВОЗ: возникает вопрос полезности ООН, если она не может остановить конфликт в Газе
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус задался вопросом о полезности существования ООН, если она не способствует выполнению своей основной задачи. Подробности сообщает РИА Новости.
Гебрейесус отметил, что ООН создавалась для поддержки мира во всем мире, но уже больше месяца не может остановить кровопролития в секторе Газа. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке выглядит как испытание для ООН и ее членов. Он обратился к членам организации и спросил, для чего она существует, если ее участники не могут остановить конфликт сейчас.
Также Тедрос добавил, что разговоров и резолюций недостаточно, чтобы разрешить проблемную ситуацию на Ближнем Востоке. Он призвал членов ООН, как можно скорее обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи населению Газы.