«Воздух бьет из унитаза»: жители екатеринбургской новостройки столкнулись с аномалией в квартирах

Жители дома в Екатеринбурге столкнулись с необычной проблемой — из унитазов и раковин в квартирах дует сильный ветер. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash сообщила «Лента.ру».

События разворачиваются в новом жилом комплексе (ЖК) Suomen Ranta в Октябрьском районе города. Жильцы многоквартирного дома там жалуются на ветер из унитазов, раковин и душевых кабин при закрытых окнах.

По информации источника, это явление возникает тогда, когда работает вентиляционная система на крыше здания. Однако управляющая компания заверила, что никакой необходимости в регулировке вентиляции нет, оставив проблему без решения.

