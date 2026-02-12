Воздух столицы стал платным: за въезд в Москву-Сити у иногородних попросят чек
С марта 2026 года иногородних автомобилистов ждут новые сборы
Фото: [Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф]
С 1 марта 2026 года в Москве могут появиться зоны с платным въездом для личного транспорта. Речь идет не об отдельных улицах, а о целых районах, доступ в которые будет осуществляться через автоматизированную систему списания средств. Соответствующая информация распространилась в СМИ со ссылкой на автоюристов и источники в профильных структурах, пишет koryazhma-poisk.ru.
По предварительным данным, администрирование платежей в столице планируют возложить на Московскую административную дорожную инспекцию. Все средства, собранные с водителей, будут направляться в региональный бюджет. Льготный или бесплатный проезд предполагается только для автомобилей коммунальных служб и специализированных организаций. Обычным гражданам за право въезда придется платить.
Первой потенциальной зоной тестирования новой системы эксперты называют деловой центр «Москва-Сити». Этот район традиционно страдает от перегруженности дорог, высокого трафика и дефицита парковочных мест. Именно здесь платный въезд мог бы стать инструментом регулирования транспортных потоков.
Но столицей дело не ограничится. Как отмечают эксперты, аналогичную модель вслед за Москвой могут внедрить и в других крупных городах России. В списке потенциальных кандидатов — Сочи и все города-миллионники. В каждом регионе сбором платежей займутся уполномоченные местные структуры. В мировой практике подобные схемы давно работают в Лондоне, Стокгольме, Милане и ряде других европейских мегаполисов. Там платный въезд в центр позволил снизить количество личного транспорта на 20–30% и улучшить экологию. Однако российские автомобилисты к таким перспективам пока относятся настороженно.
