Воздух в Московском регионе в четверг прогреется до июньских значений

Температура воздуха в столичном регионе сегодня будет на семь-восемь градусов выше климатической нормы и соответствовать июньским значениям. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС .

В четверг, 28 сентября, синоптическая карта Москвы и Подмосковья будет определяться северной периферией антициклона, пояснил синоптик. Поэтому, отметил он, в регионе продолжится бабье лето.

«Потеплеет до климатической нормы июня, а москвичей и жителей Подмосковья ожидает еще один необычайно комфортный осенний день», — сказал Тишковец.

Сегодня в Московском регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в столице — от двадцати до двадцати двух градусов. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

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