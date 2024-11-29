Возле парламента Грузии жарко: протестанты забрасывают полицейских дымовыми шашками, таранят ограждения

Обстановка возле парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели начинает выходить из-под контроля и продолжает в эти минуты резко ухудшаться. Об этом передает телекомпания «Имеди», публикуя кадры волнений.

Только что участники акции протеста против результатов октябрьских выборов в парламент страны предприняли попытку протаранить кордон полиции с железным ограждением.

«Демонстранты используют одинаковые зеленые лазеры для ослепления правоохранителей», — передает телеканал.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.