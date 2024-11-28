Зурабишвили возглавила агрессивный протест грузинской оппозиции в центре Тбилиси

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. Сегодня, в четверг, 28 ноября, к ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили. Кадры происходящих беспорядков транслирует грузинский телеканал «Имеди».

На кадрах видно серьезные стычки оппозиционеров с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. Обстановка накаляется с каждой минутой.

Ранее Европарламент принял резолюцию по ситуации в Грузии.