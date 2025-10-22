Возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба вызвала ажиотаж в сети неоднозначным сравнением
Молодая невеста Лепса Киба сравнила супруга с костью, которую жалко бросить
19-летняя Аврора Киба, невеста народного артиста России Григория Лепса, вновь оказалась в центре внимания подписчиков. На своей странице в социальной сети она опубликовала пост, в котором провела необычную параллель между супругом и костью.
«Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!» — такое оригинальное объяснение супружеской жизни сопровождало новое видео девушки.
Провокационное высказывание мгновенно собрало множество реакций и комментариев от пользователей, которые активно начали обсуждать столь нестандартное сравнение.
