Возлюбленная Тимати призналась в проблеме с волосами после рождения дочери

Возлюбленная Тимати Валентина рассказала об облысении после рождения дочери
Модель Валентина Иванова, являющаяся возлюбленной известного российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова), откровенно поделилась с подписчиками проблемой послеродового выпадения волос.
В кадре, снятом в одной из столичных косметологических клиник, модель продемонстрировала стильный образ: она была в коротком черном пальто с поднятым воротником и джинсах-клеш. Ее волосы были убраны в низкий хвост, а макияж выполнен в технике нюд.
Однако главным посылом публикации стала не демонстрация внешности, а искреннее признание. В сопроводительном тексте избранница 42-летнего артиста сообщила о повторяющейся проблеме уже после рождения дочери.
«Идет четвертый месяц, и волосы начали покидать меня», — указала она.
Иванова уточнила, что впервые с интенсивной потерей волос она столкнулась после перенесенного ковида. Тогда, по ее словам, восстановить густоту шевелюры удалось благодаря помощи профессионалов.
