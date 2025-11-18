Возлюбленная Тимати призналась в проблеме с волосами после рождения дочери

В кадре, снятом в одной из столичных косметологических клиник, модель продемонстрировала стильный образ: она была в коротком черном пальто с поднятым воротником и джинсах-клеш. Ее волосы были убраны в низкий хвост, а макияж выполнен в технике нюд.

Однако главным посылом публикации стала не демонстрация внешности, а искреннее признание. В сопроводительном тексте избранница 42-летнего артиста сообщила о повторяющейся проблеме уже после рождения дочери.

«Идет четвертый месяц, и волосы начали покидать меня», — указала она.

Иванова уточнила, что впервые с интенсивной потерей волос она столкнулась после перенесенного ковида. Тогда, по ее словам, восстановить густоту шевелюры удалось благодаря помощи профессионалов.

