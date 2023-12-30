Возмездие за Белгород началось: ВС РФ разбомбили аэродром в Школьный в Одессе

Местные одесские паблики сообщают о серии мощных прилетов по территории города. К настоящему времени известно, что ВС РФ били в район стратегически важного для ВСУ аэродрома Школьный.

Сообщается об внушительном числе карет «скорых», только что отправившихся на место ракетного прилета в Одессе.

Информацию о поражении инфраструктурного объекта подтверждает и российский военкор Юрий Котенок.

«Одесса — столб дыма после взрыва в районе аэродрома Школьный», - написал он в своем аккаунте в соцсетях, опубликовав фото бомбардировки.

Российское Минобороны бомбардировку Одессы пока не подтверждало.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.