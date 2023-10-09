«Возможно, есть нарушения в документации»: пансионат в Ижевске, где погибли три женщины, могут закрыть

В ижевском пансионате для престарелых случилась трагедия. 82-летняя постоялица растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки, в результате чего четыре женщины отравились парами хлора. Трое из них скончались, пишет местный СК.

Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказал адвокат Виктор Безъязычный, уголовная ответственность в данном случае точно будет, так как преступление привело к смерти двух и более лиц.

«Это статья 238 УК РФ, наказание по ней предполагает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 10 лет. На время следствия, скорее всего, дом престарелых закроют, а дальнейшее решение будет зависеть от решения суда и собранных материалов в момент следствия», — пояснил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметил собеседник, вероятность закрытия дома престарелых есть.

«Вполне возможно, что там есть нарушения в документации и тому подобное. Также должно быть проверено техническое и санитарное состояние помещения, откуда у постояльцев появился доступ к данным таблеткам», — добавил Безъязычный.

Ранее выяснилось, что грозит жителю Подмосковья, который пытался ввезти в РФ 100 тыс. долларов.