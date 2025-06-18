«Возможно»: иранское информагентство выложило загадочное видео с ядерной боеголовкой

На официальной странице иранского информационного агентства в социальных сетях появилось видео с подписью «Возможно», на котором можно увидеть миниатюрную ядерную боеголовку. В настоящее время это видео активно распространяется в социальных сетях.

На экране видна рука, которая нежно касается корпуса боевого заряда, немного поглаживая ее. Никаких других деталей не приводится.

Но это вызывает ещё больше подозрений, если учесть недавние загадочные сообщения иранского государственного телевидения, которые намекают на то, что этой ночью произойдёт нечто удивительное, что «мир запомнит навсегда».

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 18 июня, Иран осуществил запуск новых баллистических ракет в направлении Израиля. По информации агентства Tasnim, сегодняшняя атака на Израиль будет одной из самых крупных.

В Тель-Авиве были зафиксированы возгорания после авиаударов. Согласно информации от иранских источников, были нанесены удары по авиабазе Маор и зданию израильского Минобороны.