Возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ появилась в мессенджере MAX

В мессенджере MAX стала доступной возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы.

До этого зарегистрироваться в приложении могли жители России и Белоруссии. Теперь это могут сделать жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В пресс-службе приложения отметили, что благодаря обновлению пользователи смогут общаться с близкими, которые находятся в других государствах. Для этого необходимо добавить нужного пользователя в свой список контактов, отправив ссылку-приглашение. Это является важной мерой для обеспечения безопасности данных пользователя.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев начал вести в российском мессенджере свой канал.