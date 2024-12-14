Возможные фронты вторжения России в Европу: Newsweek опубликовал «карту Третьей мировой войны»

Влиятельный западный журнал Newsweek выложил на своей странице в соцсетях предполагаемую «карту Третьей мировой войны» в случае, если Россия первой начнет активные наступательные действия на страны НАТО.

Как приводится на карте, возможным фронтом может стать граница Финляндии протяженностью 830 миль. Боевые действия ожидаемо развернутся за Сувалкский коридор, чтобы отрезать от Европы Прибалтийские страны: Литву, Латвию и Эстонию.

«Сувалкский коридор также может стать первой точкой агрессии России против НАТО. Он отделяет Калининград от Беларуси. [Президент России Владимир] Путин давит на Сербию и на боснийцев, а также сильно наседает на Грузию, раздираемую протестами», — приводится в публикации.

На представленной Newsweek карте также показаны вероятные столкновения России со страной-членом НАТО Турцией.

Ранее журналист из США Хинкл раскритиковал удары ВСУ ракетами Storm Shadow по российской территории. По его мнению, правительство Зеленского пытается развязать глобальную войну, пока в должность президента США не вступил Дональд Трамп.