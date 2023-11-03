«Возникнут сложности с выхаживанием»: гинеколог рассказала о будущем беременной 13-летней девочки, задержанной в Москве

В Москве за нарушение правил ПДД задержали 13-летнюю девочку, зарегистрированную в Рязани. Ее подозревают в краже телефона, а еще оказалось, что она на восьмом месяце беременности. Об этом сообщил «МК».

Эксперты рассмотрели ситуацию и рассказали, сможет ли девочка родить в таком возрасте, какая ответственность грозит родителям и пока неустановленному отцу будущего ребенка.

Проблемы ранних родов

Акушер-гинеколог Мария Молодиевская отметила, что ранняя беременность может вызвать ряд проблем.

«Незрелость половой системы подростков грозит неблагоприятными исходами как для матери, так и для плода. Беременные девочки-подростки часто сталкиваются с преждевременными родами», — пояснила врач в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, дети у юных матерей рождаются маловесные и незрелые.

«Из-за этого могут возникнуть сложности с выхаживанием малышей после рождения. Частым осложнением становится незрелость дыхательной системы», — подчеркнула собеседница издания.

Также при беременности в таком возрасте нередко возникают проблемы из-за узкого таза. Из-за этого медики принимают решение об оперативном родоразрешении.

Кто понесет ответственность

Юрист Ксения Корсукова считает, что родителей подростка могут привлечь к ответственности за то, что она оказалась в Москве без сопровождения.

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«При неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних они могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности», — пояснила Корсукова.

По словам эксперта, закон не смотрит на то, наступили ли какие-то негативные последствия в результате неисполнения таких обязанностей. Ответственность наступает в любом случае.

«Также родители могут понести ответственность за кражу телефона, потому что девочке еще нет 14 лет. Если кража подтвердится, они заплатят штраф, а несовершеннолетнюю поставят на профилактический учет или отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение», — отметила собеседница.

Юрист рассказала и о возможной ответственности неустановленного отца будущего ребенка.

«Если отцу исполнилось 18 лет на момент совершения преступления, то молодой человек будет привлечен к ответственности по ст. 134 УК РФ. Так как девочке еще нет 14 лет, будет применена часть 3 данной статьи, за чем последует наказание от трех до десяти лет лишения свободы», — подчеркнула Корсукова.

Помимо заключения под стражу партнеру девочки может грозит запрет определенной деятельности до 15 лет.

«В случае, если молодому человеку нет 18 лет, здесь могут привлечь по следующим статьям УК РФ в зависимости от обстоятельств дела: 131, 132 и 133. Возраст будет учтен при вынесении приговора, но наказание будет не менее суровым», — заключила эксперт.

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