Возобновившийся палестино-израильский конфликт уже унес жизни 31 журналиста

Порядка 31 репортеров, освещавших происходящее в секторе Газа и Израиле, числятся погибшими. На это указал в своем отчете международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, ).

Неделей ранее CPJ сообщал о минимум 27 погибших журналистах в зоне арабо-израильского конфликта.

«Война между Израилем и ХАМАС стала наиболее смертоносным периодом для журналистов, освещающих конфликт с тех пор, как CPJ начал документировать жертвы среди журналистов в 1992 году. С 7 по 30 октября среди 9 тысяч человек, погибших с обеих сторон, был по меньшей мере 31 журналист», - сообщается на сайте CPJ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее ряд стран-членов военного блока выступили с призывами исключить Турцию из НАТо после резкого заявления президента страны Реджепа Эрдогана, который накануне заявил, что официальная Анкара подготавливает правовую базу для объявления Израиля страной - «военным преступником».

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».