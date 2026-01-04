Ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин в Сингапуре в ходе доклинических исследований обнаружили, что соединение кальций-альфа-кетоглутарат (CaAKG) может способствовать улучшению когнитивных функций при моделировании болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Cell, передает progorodsamara .

Исследование на лабораторных моделях показало, что CaAKG восстанавливает нарушенные механизмы синаптической передачи между нейронами, в частности долговременную потенциацию, которая критически важна для процессов обучения и памяти. Соединение улучшало ассоциативную память, часто страдающую при данном заболевании.

Механизм действия CaAKG, как выяснили ученые, включает активацию специфических кальциевых каналов L-типа и AMPA-рецепторов на поверхности нейронов, при этом не затрагивая дисфункциональные NMDA-рецепторы, связанные с патологией при Альцгеймере. Кроме того, было установлено, что CaAKG активирует процесс аутофагии — естественного механизма очистки клеток от поврежденных белковых структур. Отмечается, что уровень эндогенного альфа-кетоглутарата в организме снижается с возрастом, и его внешнее восполнение может потенциально влиять на нейродегенеративные процессы. Требуются дальнейшие исследования для определения эффективности и безопасности подхода у людей.

