«Возраст определить практически невозможно»: как пожилые россиянки научились стильно одеваться

В России формируется приятная тенденция: россиянки старше 60 лет начали одеваться более стильно. Об этом рассказала стилист и дизайнер одежды Анастасия Миловская.

По ее словам, еще буквально 15-20 лет назад на улицах российских городов не было такого количества модных дам старше 60 лет, а об изящных европейках слагали легенды.

«Казалось, что быть модной после 60 лет может только европейская дама. Улицы итальянских и французских городов всегда наполняли красивые и ухоженные женщины любого возраста, нашим же надо было учиться одеваться красиво фактически с нуля», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К счастью, уточнила собеседница, сегодня они научились модным премудростям и в чем-то даже опережают своих европейских сверстниц.

«Тенденции таковы, что возраст — давно не помеха стилю. Сегодняшняя мода позволяет одеваться так, что возраст у собеседника определить практически невозможно. Огромный выбор аксессуаров, одежды и обуви дает возможность каждой выбирать тот стиль, который им по душе. Более того, преклонный возраст позволяет использовать больше моделей и аксессуаров, которые иногда неуместно смотрятся на молодых девушках. Например, это касается шляп», — рассказала стилист.

Собеседница пояснила, что средний возраст жизни в России увеличился, а с ним пришло и желание выглядеть хорошо всегда, несмотря на цифру в паспорте.

«Дети выросли, работа сменилась пенсией, освободившееся время можно уделить себе, что часто делают дамы в возрасте. Они ходят на различные процедуры для сохранения красоты, изучают тренды, примеряют наряды. Также увеличилось количество занятий, для которых хочется наряжаться: встречи с подругами, клубы, путешествия. Свободная от работы жизнь дает возможность уделить больше внимания внешности», — дополнила Миловская.

Дизайнер заметила, что чаще всего дамы в возрасте выбирают классический стиль, который подразумевает использование дорогих тканей в одежде, что само по себе делает образ эффектнее.

«За жизнь у дам тренируется насмотренность, появляется возможность разбираться в качестве вещей и создавать изумительные образы. Выглядеть прекрасно хочется всегда, независимо от возраста. Умело используя аксессуары и классический стиль с ноткой экстравагантности, многие дамы кажутся особенно стильными», — подытожила Миловская.

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