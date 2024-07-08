Возведение нового детского сада продолжается в ЖК «Театральный парк» в Королеве

Рабочие завершили работы по устройству кровли детского сада, рассчитанного на 107 малышей, на территории жилого комплекса «Театральный парк» в городском округе Королев. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что девелопер ГК «Гранель» возводит данное дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. А ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого года.

В настоящий момент на объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем, лифта. Общая площадь дошкольного учреждения — чуть менее двух тысяч квадратных метров. Здесь для детей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что двадцать четыре новые школы, а также десять новых детсадов будут открыты в регионе в День знаний.