Возведение нового детского сада продолжается в ЖК «Театральный парк» в Королеве
Фото: [ГК «Гранель»]
Рабочие завершили работы по устройству кровли детского сада, рассчитанного на 107 малышей, на территории жилого комплекса «Театральный парк» в городском округе Королев. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Примечательно, что девелопер ГК «Гранель» возводит данное дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. А ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого года.
В настоящий момент на объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем, лифта. Общая площадь дошкольного учреждения — чуть менее двух тысяч квадратных метров. Здесь для детей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что двадцать четыре новые школы, а также десять новых детсадов будут открыты в регионе в День знаний.