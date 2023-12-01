Возведение первого этажа новой школы стартовало в подмосковных Мытищах

Строители начали возводить первый этаж новой школы на 1,1 тысячи мест, которая появится в поселке Нагорное городского округа Мытищи. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На площадке более 60 рабочих и четыре единицы техники. Строители начали возведение первого этажа здания», — говорится в сообщении.

В школе будет четыре этажа. Там разместят учебные классы и лаборатории, спортзалы, актовый зал с эстрадой, библиотеку с медиатекой, столовой с пищеблоком и другие помещения. Территорию рядом с новым объектом образования благоустроят, на ней появится спортивное ядро с игровыми и детскими площадками. Завершение работ запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.