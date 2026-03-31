Возвращение домой к Богу: священник объяснил разницу между раскаянием и покаянием

Великий пост идет к завершению, и в преддверии Пасхи в храмах звучит все больше вопросов, которые многие задают себе и священникам: разве недостаточно просто пожалеть о содеянном? В чем, собственно, разница между раскаянием и покаянием, и почему это различие вдруг становится таким важным именно сейчас? Протоиерей Владимир пояснил, что покаяние — вот то самое слово, которое действительно имеет значение. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, это не просто мимолетное чувство вины, а фундаментальная внутренняя работа. Покаяние на исповеди подразумевает не констатацию факта «я плохой», а полное осознание греха, понимание его природы и, что самое главное, твердое намерение от него отказаться. Это не просто попытка исправить отдельный проступок, а вектор движения — возвращение к Богу.

Раскаяние же, как объясняет священник, сожаление. Эмоция, которая может быть очень острой, даже болезненной, но сама по себе она не ведет к преображению. Можно жалеть о том, что поступок принес неприятные последствия, но при этом не менять себя внутренне. И здесь кроется важный нюанс: пост, помощь ближним, благие дела — это прекрасно и нужно. Но если они остаются просто внешними действиями, не подкрепленными глубинным покаянием, их духовная эффективность оказывается неполной.

По его мнению, покаяние — это действительно тяжелый труд над собой, требующий честности и мужества. Но результатом этого труда становится не просто формальное прощение, а освобождение от груза прошлого и то самое чувство возвращения «домой», к Богу, о котором говорит протоиерей Владимир. И в этом принципиальная разница между тем, чтобы просто пожалеть, и тем, чтобы, пройдя через осознанное покаяние, обрести внутреннюю чистоту и свободу.

